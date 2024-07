Für Samstag, 14. September, plant die protestantische Kirchengemeinde Lambsheim ein „Trau-Fest“. Ehepaare, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht kirchlich getraut wurden und das unkompliziert nachholen möchten, sind um 16 Uhr in die Lambsheimer Kirche zu einem Trauungsgottesdienst eingeladen. „Kommen Sie als Paar zu zweit oder mit Gästen, alles ist an diesem Tag möglich“, wirbt Pfarrer Götz Geburek für das Angebot. Auch die Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde Frankenthal macht bei der Aktion mit. In deren Kirche finden von 10 bis 15 Uhr „Pop-up-Trauungen“ statt. Alle Paare des Tages aus beiden Orten sind am Abend ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) zum großen Hochzeitstanzball ins protestantische Gemeindehaus in Lambsheim eingeladen. Nähere Informationen und Anmeldung per E-Mail an liebenswert@evkirchepfalz.de.