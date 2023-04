Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fusion des protestantischen Dekanats Frankenthal mit einem seiner Nachbarbezirke ist zumindest vorerst vom Tisch. Die Landeskirche in Speyer hat sich nach langen Debatten um eine mögliche Neugliederung dazu entschlossen, die Dekansstelle im September in ihrem Amtsblatt auszuschreiben und neu zu besetzen. Gespräche zwischen Frankenthal und Bad Dürkheim über eine engere Kooperation sollen weitergehen.

In einer außerordentlichen Tagung der Bezirkssynode, die am Mittwoch per Videokonferenz zusammengetreten war, erläuterte Vorsitzender Wolfgang Frömel über diese Entscheidung,