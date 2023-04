Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Mach’ mit, mach’ Mut“ ist das Motto der Presbyterwahlen, bei denen am ersten Adventssonntag in den 401 Gemeinden der Evangelischen Kirche der Pfalz entschieden wird, wer in den nächsten sechs Jahren in den Kirchenparlamenten vor Ort bei wichtigen Themen mitbestimmen und seine Ideen einbringen darf.

Eine Stimmabgabe ist wegen der Corona-Pandemie ausschließlich per Briefwahl möglich. Wählen dürfen Protestanten bereits ab 14 Jahren. Die den Haushalten zugestellten Unterlagen