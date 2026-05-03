Die Verbandsgemeinde nimmt die kommunale Wärmeplanung in Angriff und schmiedet Pläne für Energieprojekte zusammen mit Kreis und Pfalzwerken.

Seit den Kommunalwahlen im Juni 2024 hat es fast zwei Jahre gedauert, bis in der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Weinbau erstmals getagt hat. Dafür wurden am Mittwoch in dem Gremium gleich mehrere Dinge besprochen, die zur Energiewende beitragen sollen.

Mit der gesetzlichen Pflichtaufgabe der kommunalen Wärmeplanung soll ein geeignetes Fachbüro beauftragt werden. Der neue Klimaschutzmanager Nils Mayer und die VG-Verwaltung haben dafür ein Leistungsverzeichnis erstellt, sodass die Ausschreibung erfolgen kann. Mayer rechnet mit Kosten von 80.000 bis 110.000 Euro, an denen sich das Land beteiligt.

So wie im vergangenen und in diesem Jahr in Bobenheim-Roxheim verläuft auch die Wärmeplanung der Verbandsgemeinde in festgelegten Schritten. Zunächst werden der Wärmebedarf in den Wohn- und Gewerbegebieten sowie die vorhandenen Energiequellen ermittelt, dann werden die Optionen für eine Versorgung mit erneuerbaren Energien ausgelotet. Die Einbindung von lokalen Akteuren und die Beteiligung der Bürger ist Pflicht.

Anlage auf Schuldach unbrauchbar

Wie die Verbandsgemeinde gemeinsam mit der Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH Projekte umsetzen könnte, ist Thema eines Treffens im Mai. Die VG Lambsheim-Heßheim ist der Gesellschaft, die der Landkreis und die Pfalzwerke 2015 gegründet hatten, im Dezember 2025 beigetreten. Über ein Projekt wird schon nachgedacht: den Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Karl-Wendel-Schule in Lambsheim, nachdem dieses saniert ist.

Auf dem Schuldach befindet sich bereits eine PV-Anlage, allerdings hat der Inhaber und Betreiber, die Pfalzwerke, einen Fehler eingeräumt. Die sogenannte AC-Seite der Anlage, das heißt Zähler und Stromkabel zu den Wechselrichtern, wurde versehentlich entfernt. So stellt es die VG-Verwaltung in der Beschlussvorlage für den Ausschuss dar.

Weil die Anlage schon 23 Jahre alt ist und das Dach erneuert werden muss, verzichtet die VG auf eine Entschädigung und lässt die Module und Ständer abbauen. Später, so der Plan, soll eine moderne Anlage zur Stromerzeugung für den Eigenverbrauch der Schule installiert werden. Diese Investition könnte eventuell die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis tätigen.

Ja zum Strombilanzkreis

Eigenverbrauch ist das Stichwort für ein weiteres Ausschussthema. Um den in der VG an verschiedenen Stellen erzeugten Strom gänzlich selbst nutzen zu können, muss er über das Netz an die Abnahmestellen gelangen. Dazu muss ein Bilanzkreis eingerichtet werden, mit dem man die eingespeisten und die bezogenen Strommengen abrechnet. Überschüssiger Strom von einer PV-Dachanlage kann auf diese Weise der Versorgung eines anderen öffentlichen Gebäudes zugutekommen.

Alle Ausschussmitglieder stimmten im Grundsatz dafür. Wie sich der Strombilanzkreis rechnet, wenn damit ein Dienstleister beauftragt werden muss, ist laut dem Klimaschutzmanager noch unklar. Möglicherweise könnte auch diese Aufgabe die Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH übernehmen.