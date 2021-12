Bis am dicken Baum in Dirmstein ein attraktiver Wasserspielplatz entstanden ist, wird es möglicherweise noch mehr als ein Jahr dauern. Der Platz könne nämlich erst neu gestaltet werden, wenn die Renaturierung des Eckbachs zwischen Laumersheim und Dirmstein nahezu abgeschlossen sei, sagte der neue Bauamtsleiter der Verbandsgemeinde Leiningerland, Dennis Zimmermann, im Bauausschuss der Ortsgemeinde. Ihm zufolge rechnet das Planungsbüro Valentin mit einem Start der Erdarbeiten an dem Gewässer nicht vor Juli 2022 und mit einer Bauzeit von drei bis vier Monaten. Danach gehe es an die Begrünung und die Ausstattung des Platzes am dicken Baum mit Spielgeräten.

Genehmigung liegt vor

Die gute Nachricht: Die wasserrechtliche Genehmigung für das Projekt der Verbandsgemeinde liegt vor, und den Förderbescheid des Landes als Startsignal erwartet Zimmermann in Kürze. Für die Spielgeräte gibt es keine Zuschüsse, sie sind Sache der Ortsgemeinde. Aber die vorbereitenden Maßnahmen könnten wohl in die Förderung der Eckbach-Aufwertung integriert werden.