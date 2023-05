Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Mörsch gibt es Kritik an dem von der Stadtverwaltung favorisierten Standort für einen „Storchenwald“. Der Ortsbeirat plädierte am Donnerstag einhellig für eine Fläche in der Gewanne Mörschweide beim Renaturierungsgebiet an der Isenach.

Das von der Gruppe „Fridays for Future“ angestoßene Projekt sieht vor, als Beitrag für den Klimaschutz für jedes in Frankenthal geborene Kind einen Baum