Vor einem Jahr wurde es verkündet, in vier Jahren soll es vorbei sein: Wann der Folienproduzent Renolit erste Kartons packt – und was mit dem Firmengelände passieren soll.

Nach und nach will der Folienhersteller Renolit seine Produktion von Frankenthal ins Wormser Stammwerk verlagern. 2030 sollen in der Franz-Nissl-Straße die Lichter ausgehen, die aktuell 370 Beschäftigten sollen dann in der Nachbarstadt weiterarbeiten können. In das „Projekt Aufbruch“ will das Unternehmen nach eigenen Angaben 130 Millionen Euro investieren, Herzstück ist eine neue Produktionshalle für „Visual Communication“, also die gezielte Platzierung visueller Elemente zu Werbezwecken oder zur Informationsvermittlung.

Vor einem Jahr ist damit das letzte Kapitel in der Frankenthaler Unternehmensgeschichte von einst Pegulan, dann Tarkett und schließlich Renolit aufgeschlagen worden. Wie weit die Umzugspläne fortgeschritten sind und wie es mit dem 35.000 Quadratmeter großen Areal in bester Innenstadtlage weitergehen könnte – dazu ein Frage-Antworten-Stück.

Ein Jahr nach der angekündigten schrittweisen Produktionsverlagerung von Frankenthal nach Worms: Bleibt es beim damals skizzierten Zeitplan?

Er wird weiterhin konsequent verfolgt, teilt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. Aktuell befinde man sich in der intensiven Detailplanung neuer Gebäude, Prozesse und Maschinen. Gerade sei in Worms eine neue Lagerhalle aufgebaut worden, um die notwendige Infrastruktur sukzessive aufzubauen.

Mehr zu Renolit in Frankenthal

Industrie: Renolit schließt Werk in Frankenthal

Renolit: Warum Betriebsrat und Management Werksschließung für richtig halten

Anno dazumal (84): Die Geschichte der Pegulan

Wann werden die ersten Produktionsschritte in Richtung Norden verlagert?

Erste wesentliche Schritte sowie der Einsatz von Mitarbeitern aus Frankenthal in Worms seien für Anfang 2028 geplant. Dann sollen dort die ersten neuen sogenannten Kalander anlaufen. Das sind Walzensysteme, durch deren Spalten eine Schmelze hindurchgeleitet wird, aus der letztlich eine Folie entsteht.

An beiden Standorten beschäftigt Renolit fast 1600 Menschen. Bleibt es dabei, dass allen 370 Frankenthaler Mitarbeitern alternativ eine Weiterbeschäftigung in Worms angeboten wird? Wie viele haben ein solches Angebot bereits angenommen?

„Ja, diese Aussage gilt weiterhin uneingeschränkt“, erklärt die Sprecherin. Dieses Angebot ist in eine Betriebsvereinbarung gegossen worden, die der Betriebsrat in Anwesenheit der Gewerkschaft gegengezeichnet hat. Es hat damit Rechtskraft. „Wir legen größten Wert darauf, diesen Übergang sozialverträglich und transparent zu gestalten.“

Zum Portfolio zählen auch Reparaturfolien. Foto: Renolit/oho

Wie wird er in den nächsten vier Jahren praktisch umgesetzt?

Der konkrete Übergang und Umzug soll schrittweise erfolgen, sobald die betrieblichen und infrastrukturellen Voraussetzungen in Worms gegeben sind. Dazu zähle insbesondere die Inbetriebnahme der ersten neuen Anlage, die frühestens 2028 geplant ist. „Wir sind zuversichtlich, dass wir diesen Übergang gemeinsam erfolgreich gestalten werden.“

Sieht das die begleitende Gewerkschaft nach den bisherigen Verhandlungen mit Renolit ähnlich?

Der Vorsitzende des DGB-Stadtverbands, Rüdiger Stein, nimmt wahr, dass die Betriebsvereinbarung ordnungsgemäß abgearbeitet wird. „Unterm Strich hat sich die Frankenthaler Belegschaft mit den neuen Rahmenbedingungen arrangiert“, so seine Beobachtung. Die Jobgarantie entschädige für manche Einschränkung, etwa eine weitere Anfahrt zum Arbeitsplatz und damit verbundene Abhängigkeiten, beispielsweise von Zugverbindungen oder Benzinpreisen. Insgesamt gehe die Verlagerung aber einen geordneten Gang.

Laufen bereits Verhandlungen zur Übergabe des Grundstücks in Frankenthal?

„Wir können bestätigen, dass bereits vielversprechende Gespräche mit mehreren ernsthaften Interessenten für das Renolit-Grundstück in Frankenthal geführt werden“, informierte die Sprecherin. Konkreter könne sie derzeit nicht werden.

Solche Spezialfolien von Renolit schützen vor schädlicher UV-Strahlung. Foto: Renolit/oho

Welches Interesse hat die Stadt?

Grundsätzlich sehe die Stadt in dem Areal ein „bedeutendes innerstädtisches Entwicklungspotenzial“, erklärte deren Sprecherin. Die Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung des Areals befänden sich noch in einem frühen und ergebnisoffenen Stadium. Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) sei im engen und fortlaufenden Dialog mit dem Unternehmen und diskutiere unterschiedliche Nutzungsoptionen.

Mehr aus Frankenthal

Schließung der Albert Frankenthal GmbH: Bald Einigung über Sozialplan?

Frust nach Frankenthaler Frühjahrsmarkt: Wie die Stadt auf Kritik reagiert

Nach Kritik: Jetzt Aufkleber an Frankenthaler Parkautomaten

Will die Stadt das Gelände selbst erwerben, um die Hoheit über die Anschlussverwendung zu behalten?

Ein Erwerb des Geländes durch die Stadt werde grundsätzlich geprüft. Am Ende müsste der Stadtrat über einen Ankauf befinden. „Konkrete Entscheidungen sind jedoch unter anderem von einer noch ausstehenden Wertermittlung abhängig.“

Sind sie damit auch von einer möglichen Kontamination des Untergrunds nach der jahrzehntelangen chemisch-industriellen Nutzung abhängig?

Zur Altlastensituation des 1946 unter der Flagge Pegulan aufgebauten Werks in der Franz-Nissl-Straße liegen der Stadt derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Daher könne derzeit auch noch nicht konkretisiert werden, welche Auflagen und Vorgaben künftigen Investoren gemacht werden müssten.

Zur Sache

Die Renolit-Gruppe ist ein international tätiger Spezialist für Folien, Platten und weitere Produkte aus Polymeren. Mit mehr als 30 Produktionsstandorten und Vertriebseinheiten und einem Umsatz von 1,191 Milliarden Euro im Jahr 2025 zählt das Unternehmen mit Hauptsitz in Worms nach eigenen Angaben zu den global führenden Kunststoff-Verarbeitern. In über 20 Ländern beschäftigt Renolit rund 5000 Mitarbeiter.

Das Frankenthaler Renolit-Werk gehört seit 1999 zur Renolit-Gruppe. Produziert werden hier vor allem selbstklebende Folien in rund 1500 Farben für grafische Anwendungen, zum Beispiel Leuchtreklamen. Rund 200 der 370 Mitarbeiter sind in der Produktion eingesetzt. Seit 19 Jahren ist Thomas Salzer in Frankenthal Geschäftsführer.