Familien mit Kindern ab acht Jahren und Jugendliche ab 13 Jahren sind Zielgruppen von zwei Aktionen am Freitag in der Stadtbücherei. Wer dabei sein will, muss sich anmelden.

„Programmieren mit Ozobot“: Das lernen Grundschulkinder und ihre Eltern oder Großeltern am Freitag, 26. Mai, nachmittags. Gemeinsam werden laut Pressemitteilung die Eigenschaften und Funktionen des Roboters erkundet, der mit verschiedenen Farbcodes gesteuert wird. Mit Papier, Stiften und Klebepunkten entstehen eigene Fahrstrecken. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Anmeldung für eine der drei Startzeiten – um 15, 16 oder 17 Uhr gebeten. Begleitet wird die Veranstaltung von der Medienpädagogin Dorle Voigt.

Immer freitags gibt es kostenfreie Mitmachaktionen zu unterschiedlichen Themen und für verschiedene Alter in der Kinderbücherei. Am 7. Juli von 15 bis 18 Uhr können Video- und Konsolenspiele ausprobiert werden.

Pizza backen und basteln

Ebenfalls eine feste Reihe ist die Aktion „BIB:MEC“ für Jugendliche. Von 18 bis 21 Uhr öffnet die Stadtbücherei diesen Freitag exklusiv für Jugendliche ab 13 Jahren. Dorle Voigt und Lisa Jäger vom Bücherei-Team laden zum Zocken an der Switch, VR-Abenteuern an der Playstation, Spielen und Quatschen ein. Außerdem wird gemeinsam Pizza gebacken. Beim Upcycling von alten Milchkartons entstehen kleine Blumentöpfe, trendige Geldbeutel oder Stifte-Utensilos. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro, die Materialien und Zutaten sowie Getränke werden gestellt.

Noch Fragen?

Anmeldung unter Telefon 06233 89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr) in der Welschgasse 11. Weitere Informationen auf der Homepage der Stadtbücherei Frankenthal unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.