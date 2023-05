Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 16-jährige Sofiya Müller, Schülerin am Albert-Einstein-Gymnasium (AEG), war schon in England und in den Niederlanden. Derzeit ist sie für ein Jahr in den Vereinigten Staaten von Amerika. Möglich machte dies das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des Bundestags.

Ich habe mich für Politik interessiert. Die Wahlen in den USA waren ja schon eine große Nummer, auch in Deutschland“, erklärt Sofiya Müller, wie sie auf die Idee kam,