„Es hat Spaß gemacht“, sagt Gerhard Nestler. Mehr als 32 Jahre lang hat er das Stadtarchiv Frankenthal nicht nur geleitet, sondern auch mit neuer Konzeption versehen und ausgebaut. Am 30. Juni hatte der 67-Jährige seinen offiziell letzten Arbeitstag. Ganz abgeschlossen ist sein Archiv-Engagement aber noch nicht.

„If you come to New York ...“ Gerhard Nestler kennt Sätze, die so anfangen. Selbstverständlich sei er eingeladen, wenn er mal in die USA reise. Das hat der Stadtarchivar wiederholt