Eine Verkettung von Pannen führte am Samstagmittag in einer Tiefgarage in Worms dazu, dass sich zwei Seniorinnen verletzten. Die 78-jährige Fahrerin hatte an der Ausfahrt der Garage Kaiserpassage in der Korngasse zu viel Abstand zur Ticketsäule und konnte ihren Parkschein deshalb nicht in den Automaten einführen. Sie schnallte sich ab und öffnete die Fahrertür. Beim Öffnen der Schranke legte die Frau laut Polizei versehentlich den Rückwärtsgang ein und stieß gegen ein hinter ihr wartendes Fahrzeug. Noch mit geöffneter Fahrertür schaltete die Wormserin dann in den Vorwärtsgang, fuhr in Richtung Ausfahrt und stieß dabei gegen eine Betonsäule. Die 78-jährige fiel beim Aufprall aus ihrem Fahrzeug und zog sich eine Kopfverletzung zu. Die 76-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Beide Frauen kamen zur Behandlung in das Wormser Klinikum. Außer dem Fahrzeug der 78-jährigen und dem dahinter wartenden Fahrzeug wurden unter anderem die Ausfahrtsschranke, die Parkticketsäule und die Betonsäule beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro.