„Vaginale Blutungsstörungen – Ursachen, Symptome und Behandlung“: Mit diesem Thema startet die Stadtklinik Frankenthal am 5. Juni eine Vortragsreihe. Ziel ist es, Patienten aufzuklären und auf das Behandlungsangebot aufmerksam zu machen.

Stress, Hormonschwankungen, aber auch Krebserkrankungen können Ursache für unregelmäßige oder besonders starke, schmerzhafte Monatsblutungen sein. Frühzeitig erkannt, könnten gesundheitliche Risiken minimiert werden, sagt Dina Kudsi, Oberärztin der Gynäkologischen Abteilung der Stadtklinik. Häufig würden Blutungsstörungen in der Postmenopause, also bereits nach Ausbleiben der Periode, auftreten. In solchen Fällen könne mithilfe von Ultraschall sowie einer Ausschabung, bei der eine kleine Probe der Gebärmutterschleimhaut genommen wird, die Ursache geklärt werden. Solche ambulanten Operationen würden an der Stadtklinik im Schnitt pro Woche bei drei bis vier Patientinnen vorgenommen, sagt Kudsi.

Ungewöhnliche Blutung aus der Scheide sind ein wichtiges Frühsymptom für ein Endometriumkarzinom, also Gebärmutterkörperkrebs. Wird er schnell diagnostiziert, sind die Behandlungserfolge in der Regel gut. Doch auch Polypen, meist gutartige Wucherungen in der Gebärmutter, die operativ entfernt werden, und gutartige Knoten, sogenannte Myome, können die Ursache für verstärkte Blutungen und Schmerzen sein. In einer regelmäßigen Sprechstunde donnerstags klärt Oberärztin Kudsi über Behandlungsmöglichkeiten auf. Neben einer operativen Gebärmutterentfernung gebe es, gerade für jüngere Frauen mit Kinderwunsch, mit dem sogenannten Myoblate eine Alternative. Bei dem minimalinvasiven Verfahren werden laut Kudsi Radiofrequenzwellen eingesetzt, um einzelne Knoten gezielt zu verkleinern.

Weitere Themen: Geriatrie und Schlaganfall

Neben der Geburtshilfe gebe es in der Fachabteilung an der Stadtklinik ein breites gynäkologisches Angebot, zu dem neben Krebstherapie und Gebärmutterentfernungen auch medizinisch notwendige sowie kosmetische Brustoperationen zählen, sagt die 47-jährige Frauenärztin. In ihrer Sprechstunde berät Kudsi auch bei urogynäkologischen Problemen wie Harninkontinenz. Zum Team von Chefarzt Marc Sütterlin und dessen Stellvertreter Franz-Gregor Hüttner zählen drei Oberärztinnen.

In der monatlichen Reihe der Stadtklinik sind nach dem Auftakt am 5. Juni unter anderem Fragen der Geriatrie, Schlaganfall, Herzschwäche, Wirbelsäulenoperationen und Divertikulitis (entzündeten Ausstülpungen des Darms) Thema. Die Vorträge sind kostenlos und finden jeweils mittwochs um 18 Uhr in der Personalcafeteria im Erdgeschoss der Klinik statt. Einen Jahresüberblick gibt es auf der Homepage unter www.stadtklinik-ft.de.