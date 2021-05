Das Vlies, mit dem ein Landwirt sein Kohlrabifeld abgedeckt hat, ist durchlöchert. Saatkrähen haben durch den Stoff gepickt und die jungen Pflanzen herausgezogen. Dabei geht es den Vögeln offenbar gar nicht ums Fressen, sondern ums Spielen.

In dem Ausmaß habe ich das noch nicht erlebt“, sagt Thomas Reeb beim Blick auf seinen verwüsteten Kohlrabiacker bei Dudenhofen. Auf rund 10.000 Euro schätzt er den Schaden. „Das Schlimme ist, dass ich nicht liefern kann und die Händler sich jemand anderen suchen“, sagt er. Die Kohlrabipflanzen, die verstreut auf dem Vlies liegen, waren gerade einmal zehn Tage alt. Es sei schwierig, kurzfristig Ersatz zu bekommen. Selbst wenn er das Feld in Teilen neu bepflanzen kann, stellt sich das Problem, dass die übrig gebliebenen und die neu gesetzten Pflanzen nicht zum gleichen Zeitpunkt geerntet werden können. „Ein Riesenaufwand“ sei das alles, klagt Reeb. Ihm zufolge gibt es keine Versicherung, die derartige Schäden abdeckt.

Von Jungpflanzen rupfenden Krähen berichten auch Landwirte aus dem Frankenthaler Umland. Dem Spargelhof Schreiber aus Gerolsheim wurden neulich Erdbeerpflanzen herausgerissen, und Dietmar Tartter aus Lambsheim kennt das Problem aus früheren Jahren. „Es hängt immer davon ab, in welchem Gebiet sich die Saatkrähen gerade bewegen“, sagt er. „Sie richten nicht überall Schaden an, aber punktuell dann einen richtig großen Schaden.“ Vlies und Folie seien für die Rabenvögel kein Problem.

Krähenkolonie in Lambsheim

Tartter erinnert an die Kolonie auf dem Lambsheimer Friedhof, die immer größer werde. Die Vögel dort haben in den vergangenen Jahren unter anderem wegen des vielen Kots, den sie auf Grabsteinen hinterlassen, für Diskussionen gesorgt. Die Gemeinde darf die Brutstätten in den Friedhofsplatanen aber nicht zerstören. Saatkrähen stehen unter Schutz und dürfen in der Regel auch nicht bejagt werden.

Kreisjagdmeister Bernhard Sona sagt, auch Maisanbauer seien immer wieder betroffen. Junge Pflanzen würden aus dem Boden gezogen, Teile davon gefressen. Bei den Kohlrabipflänzchen von Landwirt Reeb allerdings ging es den Vögeln offenbar nicht um die Nahrung, denn gefressen hätten sie fast nichts. Die Bauern gehen als Grund für das wüste Treiben der Krähen eher von deren Spieltrieb aus. Erst wenn die Pflanzen etwas größer sind, sei die Gefahr gebannt, weil die Vögel sie dann nicht mehr aus dem Boden ziehen könnten.

Intelligente und freche Tiere

Gemüsebauer Ernst Reichert aus Lambsheim ringt die Intelligenz der Krähen Respekt ab: „Eine Walnuss im Schnabel wird so lange von hoch oben auf den Boden fallen gelassen, bis die Schale zerbricht.“ Trotzdem: Auch Reichert haben die Tiere schon Nerven und Geld gekostet. „Die laufen zum Teil hinter der Pflanzmaschine her und reißen alles wieder raus“, berichtet er. Fenchel mögen die Krähen seiner Beobachtung nach nicht, „vermutlich wegen des Geruchs“, meint der Lambsheimer. Er schützt seine Jungpflanzen seit Jahren mit Netzen vor dem Übermut der Krähen.

Wenn es sich um nicht so streng geschützte Vögel wie etwa Rabenkrähen handelt, kann die Kreisverwaltung laut Kreisjagdmeister Sona einen Vergrämungsabschuss anordnen, um die Tiere zu vertreiben. Voraussetzung ist, dass der Landwirt glaubhaft beschreiben kann, dass die Vögel für Schäden verantwortlich sind und dass andere Methoden nicht geholfen haben. Dabei geht es um einzelne Abschüsse, zeitlich und zahlenmäßig begrenzt. Das Ziel ist Abschreckung: Werden ein paar Vögel geschossen, bleiben die anderen weg.

Kreisjagdmeister bezweifelt Schutzbedürftigkeit

Bernhard Sona findet es nicht mehr gerechtfertigt, dass die Saatkrähe immer noch streng geschützt ist. Ein Mitarbeiter des Landesamts für Umwelt, der kürzlich in der Region war, habe als Grund genannt, „dass die Zahl früherer Bestände noch nicht wieder erreicht ist“, berichtet Sona, der das bezweifelt. Seit ein bis zwei Jahrzehnten beobachte er, wie sich die Tiere ausbreiteten und auch dauerhaft in der Region blieben, also kein Zugvogelverhalten an den Tag legen. Laut den Naturschützern vom Nabu gibt es in Deutschland derzeit zwischen 54.000 und 64.000 Saatkrähen-Brutpaare. Von Rabenkrähen kann man sie laut Sona unter anderem durch den weißgrauen Wulst am Schnabel unterscheiden.

Die Jäger waren auch schon mit Vogelschützern in Kontakt. Diese hätten unter anderem geraten, schwarze Federn zu verteilen. Dies wirke abschreckend. „Für eine große Fläche ist das aber praktisch nicht möglich“, sagt Sona. Außerdem sind die Tiere wie gesagt ziemlich clever und lassen sich auf Dauer weder von Vogelscheuchen noch von akustischen Signalen für dumm verkaufen. Man sagt ihnen sogar nach, dass sie den Jäger und sein Auto nach nur einer Vergrämungsaktion wiedererkennen und beim nächsten Mal abhauen, bevor er seinen ersten Schuss abgeben kann.