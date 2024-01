Ziemlich dreist hat ein Unbekannter am Dienstagabend einen jungen Frankenthaler um dessen Motorrad gebracht. Er hatte sich mit dem 19-Jährigen gegen 18.45 Uhr unter dem Vorwand, er habe Interesse an einem Kauf, über eine Onlineplattform für eine Probefahrt verabredet. Von der Spritztour kam der Mann allerdings dann nicht wieder zurück. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung eines Kraftfahrzeugs, dazu gebe es bereits erste Hinweise. Nähere Angaben zum Tatort und zu dem gesuchten Fahrzeug kann die Inspektion in Frankenthal auf Nachfrage nicht machen. Die Polizei rät, Wertgegenstände, insbesondere solche mit hohem Sachwert, keinen unbekannten Personen zu überlassen – auch nicht im Rahmen einer Verkaufsverhandlung.