„Alles gut.“ So lautete am Sonntag das erste spontane Fazit von Christian Stalla, Leiter der Pro Seniore Residenz Frankenthaler Sonne, zum Abschluss des zweiten Impfdurchgangs in diesem Altenheim. Geimpft worden seien 100 von 138 Bewohnern und 80 von 121 Mitarbeitern, berichtete Stalla. Darunter seien auch einige gewesen, die nun die erste Impfdosis erhalten hätten. Von 9 bis 15 Uhr habe das Team unter Leitung des DRK gearbeitet. Damit sei nun eine wichtige Etappe bewältigt. Zum Glück habe man derzeit auch „keine Infektionen im Haus“. Etwa eine Woche werde es dauern, bis die Geimpften ausreichend immun seien.