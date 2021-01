255 Schutzimpfungen gegen Covid-19 innerhalb von zwölf Stunden – das ist die Bilanz der Pro Seniore Residenz Frankenthaler Sonne vom vergangenen Samstag. Im Einsatz waren nach Angaben von Pflegeheim-Leiter Christian Stalla von acht bis 20 Uhr vier Ärzte, vier Apotheker und „sehr viele freiwillige Helfer“.

Er dankte vor allem Frank Haag und Frank Rickert vom Deutschen Roten Kreuz für die „sehr gute Organisation“. Weil viele helfende Hände zur Verfügung standen, habe parallel gearbeitet werden können: Die Mitarbeiter wurden unter Einhaltung aller Hygieneregeln im kleinen Saal der Residenz geimpft, die Bewohner nach nochmaliger Aufklärung in ihren Zimmern. Laut Stalla erledigten drei Teams die Aufgabe: eins bei den Mitarbeitern und zwei bei den Bewohnern. Jedes Gespann habe aus einem Arzt, einem Impfstoffträger, einer Begleitperson und zwei Pro-Seniore-Mitarbeitern bestanden.

Zweite Runde am 24. Januar

„Da wir einen Großteil der Organisation vor Ort zusammen mit Herrn Haag und Herrn Rickert selbst in die Hand genommen haben, war der Ablauf sehr gut strukturiert. Trotzdem hat es seine Zeit gedauert“, so Christian Stalla. Die zum vollständigen Schutz vor einem schweren Verlauf der vom Coronavirus ausgelösten Erkrankung notwendige zweite Dosis werde am 24. Januar verabreicht.

Weiterhin Besuchsverbot

Es sei abzuwarten, wie nun die nächsten Tage verlaufen, beispielsweise ob infolge der Impfung Symptome aufträten. Nach Stallas Darstellung gibt es noch Corona-Fälle im Heim – „aber deutlich weniger als letzte Woche“. Zum Schutz der Bewohner gelte in Absprache mit den zuständigen Behörden bis einschließlich 11. Januar ein Besuchsverbot. Stallas Einschätzung: „Wir wissen alle noch nicht, wie sich die Lage entwickelt. Wir sind noch in Habachtstellung.“