26 Verbraucher haben 2020 in Frankenthal eine Privatinsolvenz angemeldet. Das berichtet der Zeitungsdienst Südwest (ZDS), der sich auf Meldungen der Statistischen Landesämter an die Regionaldatenbank Genesis beruft. Das sind zehn Fälle weniger als im letzten Vor-Corona-Jahr.

Die Entwicklung entspricht einem bundesweiten Trend. 41.753 private Insolvenzverfahren kamen 2020 in Deutschland zusammen (2019: 62.632). Befürchtungen, die Pandemie könnte zu vermehrten Fällen führen, haben sich bisher nicht bewahrheitet. Für die Gläubiger ging es um viel Geld: Die ausstehenden Zahlungen beliefen sich allein Frankenthal auf rund 1,09 Millionen Euro. Im Schnitt hatte jeder Betroffene 42.077 Euro Schulden auf dem Buckel (Vorjahr: 35.917 Euro).

Was sich schlimm anhört, ist für hoffnungslos überschuldete Privatleute der einzige Ausweg. Seit Juli 2014 gibt es sogar die Möglichkeit, die Verfahrensdauer von sechs Jahren zu verkürzen. Eine Restschuldbefreiung kann bereits nach drei oder fünf Jahren erreicht werden, wenn der Betroffene mindestens 35 Prozent seiner Gesamtschulden und/oder die Verfahrenskosten bezahlt. Während des Verfahrens muss jede berufliche und finanzielle Entscheidung mit dem Insolvenzverwalter besprochen werden, das Gehalt geht bis zu einer niedrigen Grenze an die Gläubiger. Wobei die Statistik nicht erfasst, wie viel von der Schuldensumme von 12,82 Millionen Euro, die in Frankenthal in den vergangenen sechs Jahren zusammenkamen, am Ende tatsächlich zurückgeflossen sind.