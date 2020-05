Eine Privatfrau aus Frankenthal hat nach Auskunft der Stadtverwaltung für Samstag, 9. Mai, eine Mahnwache auf dem Kanalhafen-Gelände in der Nähe des Ostparkbads angemeldet. Die Organisatoren wollten wegen der in der aktuellen Corona-Krise geltenden Kontakteinschränkungen von 11 bis 12 Uhr für Meinungs- und Versammlungsfreiheit demonstrieren – laut Stadt in Form einer einstündigen „stillen Meditation“ auf Bettlaken sitzend. Der kommunale Vollzugsdienst werde überwachen, dass Auflagen wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und der Mindestabstand zwischen den Anwesenden eingehalten würden, sagte Bürgermeister Bernd Knöppel am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Veranstalter selbst rechnen ihrer Ankündigung zufolge mit 20 bis 25 Teilnehmern.