Zur Premiere der Realverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ am Donnerstag, 25. Mai, hat das Frankenthaler Lux-Kino eine besondere Veranstaltung für alle Disney-Fans organisiert. Vor Filmbeginn wird das Duo Sascha Krebs und Francesca Galiano eine Auswahl der schönsten Disney-Songs aller Zeiten auf der Kinobühne präsentieren.

Die beiden Schauspieler und Sänger Sascha Krebs und Francesca Galiano sind vor allem durch ihre gemeinsamen Abende unter dem Titel „Duets“ bekannt, die sie unter anderem regelmäßig im Mannheimer Rhein-Neckar-Theater spielen. Bei diesen Konzerten haben die beiden Künstler auch immer wieder Titel aus Disneyfilmen im Programm. Im Lux-Kino werden sie sich am 25. Mai ausschließlich diesen Hits annehmen. Geplant sind dabei laut Ankündigung nicht nur Duette sondern auch Solostücke, bevor ab 20 Uhr der Film beginnt. Die Realverfilmung des Oscargekrönten Zeichentrick-Klassikers erzählt von der jungen Meerjungfrau Arielle (Halle Bailey) und ihrer Abenteuerlust. Bei einem Besuch an der Wasseroberfläche verliebt sich die Tochter von König Triton unsterblich in den attraktiven Prinz Erik und geht daraufhin einen Pakt mit der bösen Meerhexe Ursula ein.

Termin

Premierenabend von „Arielle, die Meerjungfrau“ am Donnerstag, 25. Mai, im Lux-Kino. Los geht es um 18.15 Uhr mit einem Welcome-Drink auf dem Kinovorplatz. Showbeginn ist um 19 Uhr, der Film startet um 20 Uhr. Karten gibt es an der Kinokasse sowie online unter www.lux-kinos.de