Es hat etwas von einer Achterbahnfahrt: Nahezu im 45-Grad-Winkel steht das Utility Task Vehicle (UTV) auf dem zugewucherten Hügel auf dem Motocross-Gelände des Automobil- und Motorradclub (AMC) am Rande der Frankenthaler Straße. Auf dessen Gelände an der nördlichen Stadtgrenze hatte Thomas Götz, Geschäftsführer der auf vorbeugenden Brandschutz spezialisierten Fritz Massong GmbH, am Wochenende zur Fachmesse „Hotspot“ eingeladen.

Rund 500 Fachleute, darunter viele Feuerwehrleute, waren der Einladung zur „Hotspot“ gefolgt. Deren Highlight: die Weltpremiere des UTV der neuen Generation, das die Arbeit der Einsatzkräfte in schwer zugänglichem Gelände erleichtern