20 Euro kosten seit Montag die Corona-Schnelltests bei den Hilfsdiensten (Malteser, Johanniter Unfallhilfe und DLRG) sowie dem ambulanten Pflegedienst MKS-Medical. Dieser Preis wurde in einem von der Stadt initiierten Gespräch festgelegt. Doch er sei zu hoch, meinen einige RHEINPFALZ-Leser. Private Anbieter sind günstiger.

„Mit einer Krise sollte man kein Geld verdienen. Hier zeigt sich der Charakter der Menschen“, sagt Sertac Bilgin, Geschäftsführer von MKS-Medical, einem ambulanten Pflegedienst als einem der vier städtischen Anbieter, die sich abgestimmt haben. Er selbst sei bei dem Gespräch nicht dabei gewesen, aber er empfinde die 20 Euro als zu hoch. Er würde mit zwölf bis 15 Euro auskommen, meint er. Im Gegensatz zu den Hilfsorganisationen, die ihre Tests beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bezögen, organisiere er seine Tests selbst und bezahle dafür 5,25 Euro pro Stück. Darüber hinaus müsse er sein fest angestelltes Fachpersonal und die Schutzausrüstung, die er ebenfalls selbst finanziere, in den Preis einkalkulieren. Bei den Personen, die sich jetzt testen lassen, seien viele ältere dabei, die nicht so viel Geld hätten, gibt Bilgin zu bedenken. Er sieht die Gefahr, dass die Testwilligen mit den Füßen abstimmen und sich billigere Angebote suchen.

Hilfsorganisationen zahlen 3,25 Euro pro Testkit

Laut Laura Acksteiner, Pressesprecherin beim Landesamt, bezahlen die Hilfsorganisationen pro Testkit 3,25 Euro. Der Stadt sei daran gelegen gewesen, das tägliche Testangebot aufrecht zu erhalten, daher sei das Gespräch mit den Hilfsdiensten und dem ambulanten Pflegedienst gesucht worden, die bisher in der Stadt gemeinsam sichergestellt hätten, dass es ausreichend Testmöglichkeiten gibt, erklärt Stadtsprecherin Xenia Schandin auf Anfrage. Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) betont, dass Einigkeit bei der Preisgestaltung bestanden habe. Allerdings wolle er sich mit den Organisationen Ende des Monats noch einmal zusammensetzen. Da könne darüber gesprochen werden, ob das Angebot im zeitlichen Umfang aufrecht erhalten werden soll, und auch über den Preis. Sowohl auf dem Festplatz als auch in der Villa Malta seien nach den ihm vorliegenden Rückmeldungen die Kosten in den ersten Tagen auf Akzeptanz gestoßen.

Der Stadt sei der einheitliche Preis wichtig gewesen, sagt Schandin weiter.