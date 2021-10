Erst zusammen getrunken und sich dann geprügelt haben zwei 27 und 57 Jahre alte Frankenthaler am frühen Sonntagmorgen in der Kastanienallee nahe der Benderstraße. Kurz nach 1 Uhr war der Polizei nach eigenen Angaben die Schlägerei gemeldet worden. Den Beamten zufolge war der jüngere der beiden Kontrahenten auf den älteren losgegangen. Die Ermittler suchen Zeugen des Geschehens. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.