Sie sind vor allem bei Radfahrern und Läufern beliebt: die in handliche Portionen abgepackten Energiebomben in Gelform. Die sogenannten Powergels kommen in den verschiedensten Geschmackssorten daher. Sie versprechen schnelle Energieschübe und sollen einem Leistungsabfall beim Sport vorbeugen. Doch halten die Gels, was sie versprechen?

Günstig sind die Energietütchen keineswegs. Pro 40-bis-60-Gramm-Packung muss man mit einem bis zwei Euro rechnen. Powergels gibt es schon relativ lange. Sie kamen erstmals in den 1990er-Jahren auf