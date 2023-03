Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund um die „Regierungszentrale“ der Stadt hat es nicht immer so ausgesehen wie jetzt. Wie Postkarten zeigen, haben sich das Rathaus und die benachbarte Bebauung mehrfach verändert. Ein Anbau – und was dort untergebracht war – dürfte nur noch wenigen in Erinnerung sein.

Das Rathaus soll diese Ansichtskarte von 1919 zeigen – so steht es jedenfalls drauf. Viele (auch alte) Frankenthaler mögen sich erst einmal verwundert die Augen reiben. Vom Rathaus