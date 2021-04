Die Frankenthaler Postbank-Filiale in der Bahnhofstraße ist nach Angaben des Unternehmens am Mittwoch, 14. April, über die Mittagszeit hinweg geschlossen. Die Öffnungszeit an diesem Tag: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Der Grund dafür sei eine Betriebsversammlung von Mitarbeitern in Teilen von Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg. Partnerfilialen der Post blieben regulär offen.