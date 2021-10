Für Filial-Mitarbeiter der Postbank finden am Mittwoch, 6. Oktober, in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg Betriebsversammlungen statt. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Die Treffen wirkten sich auf die Filialen des Geldinstituts in Form stundenweiser Schließungen aus. In Frankenthal ist die Zweigstelle in der Bahnhofstraße am Mittwoch demnach von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Außerhalb der genannten Zeit seien Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel regulär geöffnet.