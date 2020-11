Einen versuchten Einbruch in die Postbank-Filiale Am Römischen Kaiser am frühen Montagmorgen meldet die Polizei in Worms. Kurz nach 3 Uhr sei bei einem von der Postbank beauftragten Sicherheitsunternehmen der Alarm eingegangen, als ein unbekannter Täter vom Vorraum der Bank aus versuchte, mithilfe eines Brecheisens die Glastüren aufzuhebeln. Dabei wurde Sachschaden an den Türen verursacht, ein Eindringen in die Filiale gelang dem Täter nicht. Die Polizei in Worms bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.