Die Ankündigung, in der Alten Mälzerei in Lambsheim eine Filiale zu eröffnen, hat die Deutsche Post offensichtlich nicht umgesetzt. Jetzt gibt es eine andere Idee.

Der ehemalige Lambsheimer Kiosk, in dem Kunden bis Dezember vergangenen Jahres Postgeschäfte erledigen konnten, steht immer noch leer. Es sei leider kein Mietvertrag zustande gekommen, erklärt Post-Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek auf Anfrage. Er hatte im Januar die Eröffnung einer mit eigenem Personal betriebenen Postfiliale in dem Kioskgebäude angekündigt.

Stattdessen soll nun wenige Meter weiter der zuletzt von der Bäckerei Hornbach genutzte Verkaufsraum in dem Wohn- und Geschäftsblock Alte Mälzerei genutzt werden. Das Geschäft werde ab 1. April von der Post gemietet, und je nachdem, wann die für den Betrieb nötige Infrastruktur geschaffen sei, könne die Eröffnung der „Interimsfiliale“ im April oder Mai erfolgen. Das Personal dafür sei vorhanden. Thomeczek zufolge werden dort alle Brief- und Paketdienstleistungen sowie die Ausgabe (nicht Annahme) von Expresssendungen angeboten.

Post in Bäckerladen nur Provisorium

Das Wort Interimsfiliale lässt erahnen, dass die Post in dem Bäckerladen nicht auf Dauer bleiben will. Man sei nach wie vor auf der Suche nach einem Partner für den Betrieb einer Filiale, so Thomeczek. Diese einzurichten ist das Unternehmen aufgrund der Einwohnerzahl Lambsheims verpflichtet.

Wenn kein Ladengeschäft gefunden wird, kann laut Postgesetz die Einrichtung einer Poststation die Alternative sein. Weit über 1000-mal gebe es das schon in Deutschland, sagt der Pressesprecher. An solchen Rund-um-die Uhr-Stationen läuft die Selbstbedienung digital. Wer möchte, kann an Ort und Stelle per Videoanruf Personal zurate ziehen, bezahlt wird mit Karte. Unter anderem in Waldsee soll so eine Automatenfiliale aufgebaut werden. Eine Poststation bedürfe der Genehmigung durch die Bundesnetzagentur, sagt Thomeczek, und auch die betreffende Kommune müsse angehört werden. Für Lambsheim sei das Modell derzeit noch kein Thema.