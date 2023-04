Für viele Menschen geht es nach erhaltenen Corona-Impfungen oder überstandener Corona-Infektion fast so weiter, als hätte es eine Pandemie nie gegeben. Anders sieht es bei Long-Covid-Patienten aus, über deren Leiden öfter berichtet wurde. Nun häufen sich Meldungen über mögliche Schäden nach einer Corona-Impfung. Auch eine junge Frau aus Gerolsheim ist betroffen. Ein Arzt, der anonym bleiben will, hat der 25-Jährigen das Post-Vac-Syndrom bescheinigt. Für die Familie ist das ein weiterer Schritt auf dem Weg zu verstehen, was mit ihrer Tochter und Schwester passiert ist, seit die sich 2021 gegen Corona hat impfen lassen.

Im März ist die Familie mit der Erkrankung der 25-Jährigen in Form einer im Internet gestarteten Spenden-Kampagne an die Öffentlichkeit gegangen. Wofür das Geld verwendet werden soll und warum Mutter und Bruder um das Leben der 25-Jährigen fürchten, haben sie der RHEINPFALZ in einem Gespräch erklärt. Weiterlesen