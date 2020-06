Die Deutsche Post hat nach eigenen Angaben am Dienstag ihre dritte Packstation in Frankenthal in Betrieb genommen. Standort für die Anlage mit 99 Fächern ist am Lidl-Markt in der Schraderstraße. Die beiden bisherigen Stationen sind beim Rewe-Markt in der Benderstraße und am Kaufland-Einkaufszentrum in der Wormser Straße zu finden. Die Anlagen ermöglichten es Postkunden, „sieben Tage und rund um die Uhr Paketsendungen zu empfangen und versenden“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Derzeit gebe es bundesweit 4500 Packstationen, deren Anzahl soll bis 2021 um weitere 3000 steigen. „Deshalb suchen wir gezielt nach Standorten an zentralen Punkten des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder Supermärkten“, zitiert die Post Hartmut Pursch, bei der Pakettochter DHL zuständig für die Packstationsregion West.