Absetzung – dieses simple Wort steht im Internet hinter den letzten und nächsten Testspielen, die Eintracht Lambsheim geplant hatte. Der Fußball-B-Klassist wollte am vergangenen Freitag gegen die SG Eisbachtal und am Sonntag beim ASV Speyer die nächsten Tests absolvieren. Doch diese Partien sind ebenso gestrichen worden wie das Heimspiel am 15. August gegen die Spvgg 07 Mannheim. Der Grund: Ein Lambsheimer Spieler ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Die erfreuliche Nachricht vorneweg: „Dem Spieler geht es gut, er zeigt keinerlei Symptome“, sagt Lambsheims Spielleiter Sascha Götz. Die nächste gute Nachricht: „Der Rest