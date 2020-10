Bei einer Verkehrskontrolle mit Fokus auf getunte und technisch veränderte Autos wurden am Freitag in Worms sechs Fahrzeuge stillgelegt. Das teilt die Polizei mit. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt habe die Kontrolle zwischen 17 und 21.30 Uhr in der Wormser Innenstadt stattgefunden. Damit sollte laut Polizei der „Richtlinie für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm aus dem Jahr 2016 Rechnung getragen“ werden.

Bereits Anfang September habe es eine Kontrolle aufgrund von Beschwerden aus der Bevölkerung gegeben. Damals seien die Mängel bei 15 Pkw so gravierend gewesen, dass sie zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hätten, heißt es im Polizeibericht weiter.

In Pkw anderes Fahrwerk und Felgen montiert

Die Bilanz am Freitag: 26 Fahrzeuge wurden nach Angaben der Beamten kontrolliert, unter anderem auch mit einem Dezibel-Messgerät. Bei sechs Autos erlosch die Betriebserlaubnis. An einem nahezu fabrikneuen Audi eines 69-Jährigen waren mehrere nicht genehmigte Folierungen auf den Fahrzeugscheiben angebracht, es ergaben sich Mängel an Distanzringen, ebenfalls waren nicht genehmigte Front- und Dachspoiler montiert. Teilweise habe der Autofahrer die Veränderungen vor Ort noch entfernen können, so die Polizei. Einem weiteren Autofahrer habe die Weiterfahrt untersagt werden müssen, da er ein anderes Fahrwerk in Verbindung mit anderen Felgen montiert hatte. Zudem hatte er an seinem Pkw verbotenerweise Xenon-Licht nachgerüstet.

Gegen alle diese Autofahrer wurde Anzeige erstattet. Sie erwartet ein Bußgeld. Außerdem sei die Zulassungsstelle über die Mängel benachrichtigt worden.