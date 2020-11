Ein unbekannter Dieb hat nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag einer 76 Jahre alten Frau in der Frankenthaler Fußgängerzone den Geldbeutel aus deren Handtasche gestohlen. Neben 70 Euro Bargeld erbeutete der Täter den Beamten zufolge auch die EC-Karte inklusive der dazugehörigen Geheimzahl. Als die Seniorin ihre Karte sperren lassen wollte, habe ihr die Bank mitgeteilt, dass bereits Geld abgehoben worden sei. Die Frau hatte laut den Ermittlern gegen 15.45 Uhr ihr Fahrrad durch die Innenstadt geschoben. Tasche und Geldbeutel hatte sie in den Korb gelegt. Den Diebstahl bemerkte sie kurze Zeit später. Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen der Polizei nicht vor. Sie bittet um Hinweise: per Telefon unter der Nummer 06233 3130 oder an die E-Mail-Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de. Die Beamten raten anlässlich dieses aktuellen Falls, die PIN niemals gemeinsam mit der EC-Karte im Portemonnaie aufzubewahren.