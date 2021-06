Die nach 2020 zweite Auflage der Freiluftveranstaltung Pop-Up-Weingarten an den Arkaden des Congress-Forums Frankenthal (CFF) geht in diesem Jahr in die dritte Woche. Das teilt das CFF mit. Von Donnerstag bis Samstag, jeweils 18 bis 22 Uhr, gibt es Livemusik. Die Bewirtung übernimmt der Verein TG Frankenthal 1846. Wein- und Sekt kommen aus den Weingütern Dietrich aus Großkarlbach und WoW Wolfangs Weine aus Bissersheim.

Im Musikprogramm macht am Donnerstag die The-Voice-of-Germany-Teilnehmerin Kaye-Ree den Anfang mit seelenvoller Weltmusik, heißt es in der Mitteilung des CFF. Am Freitag gibt es dann Akustik Latin & Pop mit der Band Mr. Jones und am Samstag rockt Sascha im Quadrat. Die vier Musiker von Sascha im Quadrat wurden mit ihren 41 „Rockt zu Hause“-Konzerten während der Lockdowns aus dem Mannheimer Capitol bekannt.

Noch Fragen?

Der Eintritt ist kostenlos. Es gelten Abstandsgebot und Maskenpflicht und die jeweils aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung, nachzulesen unter https://www.congressforum.de/pop-up-weingarten-2-0-2-2.