Der Pop-Up Weingarten am Congress-Forum Frankenthal (CFF) öffnet am Donnerstag, 1. Juli, wieder seine Pforten. Bis einschließlich Samstag gibt es am Stephan-Cosacchi-Platz neben Speisen und Getränken auch wieder ein musikalisches Programm.

Den Anfang macht am Donnerstagabend das Duo Oli D. & Dr. Key. Laut Veranstalter präsentieren Marcus Rutz-Lewandowski am Piano und Oliver Dums (Gitarre, Gesang) akustische Stücke unter anderem von John Denver, Elton John, Sting und U2, die eigens arrangiert wurden.

Internationale Hits mit elektronischen Beats

Mit exotischen Sommer-Vibes will das Duo Summer Sands am Freitag, 2. Juli, ein Stück Copacabana ans CFF bringen. Das brasilianische Ehepaar Clara und Gui Valente lebt überwiegend in Mannheim und covert internationale Hits mit elektronischen Beats.

Den Abschluss bildet am Samstag, 3. Juli, die Mannheimer Sängerin Silke Hauck, die auf mehr als 20 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken kann. Hauck präsentiert eigene Stücke und Coversongs aus den Bereichen Jazz, Blues, Pop und Soul.

Wein und Sekt aus Dirmstein

Der Pop-Up Weingarten ist an allen drei Tagen von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist jeweils frei. Auf der Anlage gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Für den Einlass ist eine Bescheinigung über eine abgeschlossene Impfung, ein Nachweis einer genesenen Corona-Erkrankung oder ein negativer Schnelltest erforderlich. Um den Sekt- und Weinausschank mit Produkten des Dirmsteiner Weinguts Klaus Hilz kümmert sich der VfR Frankenthal. Reservierungen nimmt das CFF unter Telefon 06233 4990 entgegen.