Das erste Wochenende der neuen Saison des Pop-Up-Weingartens am Congress-Forum Frankenthal (CFF) fällt aus. Das hat das Veranstaltungshaus am Donnerstag mitgeteilt. Als Grund für die kurzfristige Absage nennt das CFF den für die kommenden Tage prognostizierten Kälteeinbruch. Betroffen sind den Organisatoren zufolge die Termine am Freitag und Samstag, 1. und 2. April. Rückmeldungen von Besuchern hätten gezeigt, dass das Freiluft-Konzept sich nicht einfach nach innen ins CFF verlegen lasse. „Deswegen warten wir lieber auf die Sonne und feiern gemeinsam mit unseren Gästen im Freien“, heißt es in der Pressemitteilung. Ob es für die geplanten Konzerte mit den Bands „Freiheit“ und „Sascha im Quadrat“ Nachholtermine geben wird, will das CFF noch mitteilen. Nach den Osterferien stehen zwei weitere Weingarten-Termine an: am 29. April mit „Summer Sands“ und am 30. April mit „Tom & Maria“.