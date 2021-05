Wie wetterabhängig Gastronomie und Veranstaltungsbranche in diesen Zeiten sind, haben Beate Scholl und ihr Team vom Congress-Forum Frankenthal (CFF) am Donnerstag erlebt. Etwa die Hälfte der ursprünglich fast ausgebuchten 100 überdachten Plätze blieb bei der Eröffnung des Pop-up-Weingartens leer. Gäste hatten kurzfristig abgesagt und umgebucht. Doch die Aussichten für die nächsten Tage sind gut: Ausverkauft heißt es für Freitag, für Samstag gibt es noch einige freie Tische. Wer kommen will, muss vorab reservieren. Das ist auch kurzfristig noch unter Telefon 06233 4990 möglich. Für den Einlass brauchen Gäste einen aktuellen Schnelltest oder müssen geimpft oder genesen sein. Zur Registrierung nutzt das CFF die Luca-App. Alternativ können Besucher vor Ort ihre Daten erfassen lassen.