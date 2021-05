Wenn Wetter und Inzidenz mitspielen, können Besucher ab 27. Mai immer von Donnerstag bis Samstag an den Arkaden des Congress-Forums Frankenthal (CFF) unter freiem Himmel essen, trinken und Musik hören. Für das Eröffnungswochenende sind drei Livekonzerte geplant. Nach einer Startphase sollen, wie im Vorjahr, Frankenthaler Vereine den Ausschank übernehmen.

Mit 1800 Gästen an elf Abenden war der Pop-up-Weingarten bei der Premiere im September ein voller Erfolg. Daran wollen CFF-Prokuristin Beate Scholl und ihr Team anknüpfen. An den ersten Wochenenden übernimmt der Hauscaterer des CFF, Clever’s Catering Service, die Bewirtung. Danach sollen Vereine die Gelegenheit bekommen, mit dem Wein- und Sektausschank die Kasse aufzubessern oder für soziale Projekte Spenden zu sammeln.

Kontakterfassung per App

Bedingung für die Öffnung des Weingartens ist ein Hygienekonzept, das neben einer Reservierungspflicht und einem aktuellen Corona-Schnelltest auch die Installation der Luca-App zur digitalen Kontaktdatenerfassung voraussetzt. Geimpfte und Genesene müssen einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Auf dem Gelände herrscht Maskenpflicht, der Mund-Nasen-Schutz darf nur am Tisch abgelegt werden.

Musikprogramm zum Auftakt

Zum Auftakt am Donnerstag tritt Sänger und Multiinstrumentalist Marvin Merkhofer, Teilnehmer bei The Voice of Germany 2019, mit seinem Saxofonisten auf. Am Freitag ist Singer-Songwriter Cris Cosmo zu Gast, der 2019 für den Echo- und German-Songwriting-Award nominiert war. Mit Indie- und Rock-Hits will am Samstag die Heidelberger Band Freiheit im Weingarten punkten.

Kontakt



Der Pop-up-Weingarten ist ab 27. Mai immer Donnerstag bis Samstag von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Unter Telefon 06233 4990 können Plätze reserviert werden. Aktuelle Hinweise gibt es auf der Internetseite congressforum.de, sowie auf den CFF-Kanälen bei Facebook und Instagram.