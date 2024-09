„Ja, ich will.“ Diese drei Worte ganz spontan sagen, mit allem, was dahintersteckt – das ist eine protestantische Pop-Up-Trauung. Am Samstag trauten sich in Frankenthal zwei Paare zu diesem Ja-Wort. Und auf dem Rathausplatz gab es eine Segnung zwischen Pommes und Burgern.

„Das ist schon verrückt“, sagt Organist Daniel Heitz. Er spielt bei monatelang geplanten Hochzeiten vor großer Gesellschaft. Heute ist es völlig anders: Heitz wartet im Dathenushaus