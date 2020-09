Das Wormser Pop Up Festival wartet in dieser Woche noch mit einigen Veranstaltungen auf. Wie es auf der Straße zugeht, erfahren Besucher am Donnerstag, 1. Oktober, bei einer Lesung von Dominik Bloh, einem ehemaligen Obdachlosen.

Bloh liest um 20 Uhr in der ehemaligen Zeemann-Filiale in der Wilhelm-Leuschner-Straße 24 aus seinem Buch „Unter Palmen aus Stahl“. Er berichtet, wie er zehn Jahre lang auf der Straße überlebt und sich dort auch wieder herausgearbeitet hat. Heute lebt Bloh in einer kleinen Wohnung in Hamburg. Mit Mitstreitern hat er den Verein Hanseatic Help gegründet.

Pop in der Tennishalle

Zum Festivalabschluss tritt am Samstag, 3. Oktober, 20 Uhr, das Berliner Avantgarde-Pop-Duo AB Syndrom in der ehemaligen Rot-Weiß-Tennishalle (Buschgasse 8) auf. 2017 machte das Duo mit dem Hit „Flaggschiff“ auf sich aufmerksam. In diesem Jahr wurde das Album „Frontalcrash“ veröffentlicht, das laut Veranstalter experimentellen Elektrosound mit deutschen Texten verschmilzt. Karten für die Veranstaltungen kosten im Vorverkauf jeweils acht Euro (Abendkasse zehn Euro) und sind unter www.ticket-regional.de erhältlich.

Im Netz