„Orgel rockt“ heißt ein Konzert am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr in der Kirche St. Laurentius in Dirmstein, bei dem Patrick Gläser Themen aus Rock, Pop und Filmmusik auf der Voit-Vier-Orgel spielen wird. Veranstalter ist die katholische Kirchengemeinde Heilige Elisabeth.

Nach nunmehr zwölf Jahren mit rund 400 Konzerten und über 85.000 Zuhörern in Deutschland, Österreich, Schweden, den Niederlanden und der Schweiz setzt der Öhringer Kirchenmusiker