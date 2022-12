Die Stadtverwaltung reagiert nach eigenen Angaben auf die anhaltende Kritik an der Ponyreitbahn auf dem Weihnachtsmarkt, die insbesondere in den sozialen Medien geäußert wird: „2023 wird es keine Reitbahn in der bisherigen Form geben“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung. Außerdem baue der Betreiber die Bahn am Freitagabend, 23. Dezember, ab – eine Woche vor Ende des Weihnachtsmarktes.

Mehr dazu lesen Sie hier.