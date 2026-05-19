Der Naturschutzverein Pollichia lädt für Samstag, 23. Mai, 10 bis 12 Uhr, zur botanischen Exkursion an den Palmberg bei Laumersheim ein. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz der Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten am Palmberg. Ziel der Exkursion ist es nach Veranstalterangaben, die Pflanzenwelt in dem Gebiet zu erkunden.

Das Biotop mit Waldsäumen, Magerwiesen, Kleingewässern, offenen Sandflächen und Steilwänden ist nicht natürlich entstanden, sondern durch Sandabbau und spätere ökologische Aufwertung. Auf den Pollichia-Grundstücken richtet sich das Augenmerk auf die dort vorkommenden Pflanzenarten und botanischen Besonderheiten wie etwa das Große Windröschen. Bei einer Pollichia-Exkursion im Mai 2000 wurde es am Palmberg nachgewiesen.