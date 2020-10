Beleidigt und bedroht wurden Polizisten in Ludwigshafen und Frankenthal gleich bei fünf Einsätzen am Mittwoch. Gegen 9 Uhr soll ein 50-jähriger Ludwigshafener laut Bericht Beamte nach einer Verkehrskontrolle seiner Lebensgefährtin verbal angegangen sein. Die Frau sei in einem „nicht vorschriftsmäßig technisch veränderten Auto“ in der Prälat-Caire-Straße unterwegs gewesen. Gegen 19.40 Uhr pöbelte ein 31-jähriger Frankenthaler Polizisten an. Er soll zuvor in der Wormser Straße mehrere Passanten beleidigt und ein Fahrrad gestohlen haben. Ein 53-jähriger Kneipenbesucher in Frankenthal, der Gäste beleidigt und sich geweigert hatte, das Lokal zu verlassen, verunglimpfte dann um 22.40 Uhr auch noch Kräfte der Polizei Frankenthal. Weil er von Polizisten aufgefordert worden war, bei einer Verkehrskontrolle in der Lichtenberger Straße in Ludwigshafen nicht weiter zu stören, wandte sich gegen 23 Uhr ein 34-jähriger Mannheimer gegen die Ordnungskräfte und bedrohte sie. Bei dem weiteren Einsatz um 23 Uhr beleidigte eine 36-jährige Ludwigshafenerin, die in einer Gaststätte am Goerdeler Platz randaliert haben soll, Beamte der Polizei Ludwigshafen. Alle Beleidigungen und Angriffe auf Polizeibeamte werden zur Anzeige gebracht, heißt es in der Pressemitteilung. Täter könnten mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen.