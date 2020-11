Bei einer Kontrolle zur Einhaltung der Corona-Bestimmungen wurden am Dienstag zwei Polizeibeamte und zwei Mitarbeiter der Stadt angegriffen und verletzt. Laut Bericht trafen die Einsatzkräfte gegen 14.15 Uhr auf dem Parmaplatz auf eine vierköpfige Gruppe. Zwei Männer trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung, wie sie derzeit in der Wormser Innenstadt vorgeschrieben ist. Ein 19-Jähriger reagierte aggressiv, schrie die Beamten an und weigerte sich, Angaben zu seinen Personalien zu machen. Als er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, schlug er einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Auch die restliche Gruppe war aufgebracht. Ein weiterer Angriff konnte nur mithilfe von Pfefferspray unterbunden werden. Dennoch stürmte ein 33-Jähriger los und schlug einem Beamten von hinten mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen. Der Beamte musste ärztlich behandelt werden. Ein zweites Kontrollteam konnte den flüchtenden Schläger fassen. Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.