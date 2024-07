Einen Einbruchsversuch konnten Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen vereiteln. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 4.30 Uhr beobachtet, wie zwei Personen ein Hoftor in der Jahnstraße in Frankenthal öffneten und in das Anwesen eindrangen. Nachdem es durch Einsatzkräfte umstellt wurde, konnten ein 47-Jähriger und eine 43-Jährige festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurden Betäubungsmittel fest- und sichergestellt. Das Duo erwarten nun mehrere Strafverfahren.