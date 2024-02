Einen Wert von 2,45 Promille hat der Atemalkoholtest bei einer 45 Jahre alten Autofahrerin angezeigt, die Streifenbeamte nach Angaben der Polizei Frankenthal in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht in der Tannenstraße angehalten und kontrolliert haben. Zuvor hatten Zeugen die auffällige Fahrweise der Frau gemeldet. In Schlangenlinien soll eine 46 Jahre alte Frau der Darstellung von Beobachtern zufolge wenige Stunden zuvor in Lambsheim unterwegs gewesen sein. Sie wurde gegen 21.30 Uhr in der Maxdorfer Straße gestoppt. Ihr Testergebnis: 1,34 Promille – und damit ebenfalls deutlich jenseits der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und den Führerschein sichergestellt.