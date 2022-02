Bei Kontrollen am Sonntag hielt die Polizei zweimal Autofahrer an, die unter dem Einfluss von Rauschmitteln standen. Am frühen Morgen gegen 6.15 Uhr war ein 42-Jähriger Frankenthaler betrunken mit seinem Pkw in der Pilgerstraße unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Der Mann musste den Führerschein auf der Wache lassen, gegen ihn läuft ein Strafverfahren. Am Abend gegen 21.15 Uhr stellten die Beamten laut Bericht bei einem 29-jährigen Mann aus Frankenthal, der durch die Welschgasse fuhr, drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Der junge Mann musste mit zur Inspektion, um dort eine Blutprobe abzugeben. Auch gegen ihn läuft ein Strafverfahren.