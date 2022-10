Ein Betrunkener am Steuer, ein ebenfalls alkoholisierter Ersatzfahrer: Die Polizei Frankenthal berichtet vom durchaus ungewöhnlichen Verlauf einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Kurz vor 3 Uhr (Sommerzeit) hielten die Beamten der Pressemitteilung zufolge einen Autofahrer auf der L523 Richtung Bobenheim-Roxheim an. Der Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,75 Promille. Weil er in diesem Zustand natürlich nicht mehr ans Steuer durfte, habe der Betrunkene einen Ersatzfahrer kontaktiert, der seinen Wagen umparken sollte. Derjenige ließ sich von einem Dritten zum Ort des Geschehens chauffieren. Die Polizisten hätten direkt bemerkt, dass auch der Ersatzmann stark alkoholisiert war. Die Beamten übernahmen das Umparken laut Mitteilung dann selbst.