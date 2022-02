Ohne Führerschein, mit falschen Kennzeichen und unter Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 27-jähriger aus Neustadt Samstagnacht in Frankenthal unterwegs. Als eine Streife der Polizei sein Fahrzeug gegen 1 Uhr in der Berliner Straße kontrollieren wollte, machte der Fahrer zunächst ein Wendemanöver raste davon. An der Einmündung zum Nordring sei er schließlich gestoppt und kontrolliert worden, heißt es im Bericht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und dem Beschuldigten auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Dem jungen Mann droht laut Polizei eine Geldbuße oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Die Ermittlungen in dem Fall laufen noch.